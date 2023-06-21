En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi)
En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, temmuz ayında Meclis'te görüşülecek olan memur ve emekli maaşı düzenlemesi öncesinde sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, en düşük memur maaşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaşı zammı için geri sayım başladı. En düşük memur maaşlarının ne kadar olacağı, asgari ücrete yapılan yeni zam sonrasında sorgulanıyor. Temmuz ayında sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanan memur ve emekliler yeni maaş tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları.