En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi)

En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, temmuz ayında Meclis'te görüşülecek olan memur ve emekli maaşı düzenlemesi öncesinde sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, en düşük memur maaşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi) - 1

Memur maaşı zammı için geri sayım başladı. En düşük memur maaşlarının ne kadar olacağı, asgari ücrete yapılan yeni zam sonrasında sorgulanıyor. Temmuz ayında sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanan memur ve emekliler yeni maaş tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi) - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde memur ve emeklilere yönelik düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi) - 3

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.

Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak zam oranı verilecek refah payıyla yükselebilir.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi) - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı (2023 memur maaş zammı düzenlemesi) - 5

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

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