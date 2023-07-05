En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum)
En düşük memur maaşlarının ne kadar olduğu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları sonrasında belli oldu. Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrilmişti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte, memur ve emekli zammını belirlemede etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, vatandaşlar yapılacak olan zammı ve ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları sonrasında en düşük memur ve ortalama memur maaşı tutarları açıklandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zamlarının enflasyonun açıklanmasıyla belirleneceğini belirtmişti. İşte ayrıntılar.