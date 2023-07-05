En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum)

En düşük memur maaşlarının ne kadar olduğu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları sonrasında belli oldu. Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrilmişti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte, memur ve emekli zammını belirlemede etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 1

Memur ve emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, vatandaşlar yapılacak olan zammı ve ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları sonrasında en düşük memur ve ortalama memur maaşı tutarları açıklandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zamlarının enflasyonun açıklanmasıyla belirleneceğini belirtmişti. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 2

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

Buna göre; En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseldi.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 3

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilşikin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 4

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 19,77 olarak açıklanan enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasının ardında, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin teklif de hızlı bir şekilde yasalaşacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 5

SEYYANEN ARTIŞ

Maaş zammında diğer seçenek de oransal olarak yükseltmek yerine seyyanen artış olup, en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya çıkarılacak.

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış da farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç yükseldi? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaş zammı düzenlemesi son durum) - 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

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