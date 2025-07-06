En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu?

Emekli maaşına gelen zam oranları belli oldu ve 4A-4B-4C kademedeki emekli zammı hesaplama ekranı araştırılıyor. Emeklilerin ikinci 6 aylık dönem için emekli maaşı duyurulmuştu. SSK-Bağkur-Emekli Sandığı Temmuz-Aralık dönemi emekli zam oranı 16,67 olarak açıklandı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olmuş ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşmişti. Tahsis numarasına göre her ay emekli aylığını alan emekliler, en düşükten en yükseğe kadar zamlı emekli maaşlarını araştırıyor. Peki, emekli aylığı kaç lira oldu?

En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu? - 1

Emekli maaşı zammı, 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi ile belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı 10,06 oldu ve emeklilere ve emekli maaşından faydalananlara yüzde 16,67 oranında artış yansıtıldı. Emekli maaşlarının zamlı ödemeleri ise temmuz ayı itibarıyla hesaplarda olacak. İşte, güncel zamlı emekli aylıkları...

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En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu? - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz'da emeklilere yüzde 16,67 oranında zam söz konusu oldu. Bu oranın ardından en düşük emekli maaşının da 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseltildiği açıklandı.

En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu? - 3

EMEKLİ MAAŞLARI EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE

4A-4B-4C emekli aylığı zamlı tutarları şöyle:

14.469 TL emekli maaşı - 16.881 TL oldu

15.000 TL emekli maaşı 17.501 TL oldu

15.500 TL emekli maaşı 18.084 TL oldu

16.000 TL emekli maaşı 18.667 TL oldu

16.500 TL emekli maaşı 19.251 TL oldu

17.000 TL emekli maaşı - 19.834 TL oldu

17.500 TL emekli maaşı - 20.417 TL oldu

18.000 TL emekli maaşı - 21.001 TL oldu

18.500 TL emekli maaşı - 21.584 TL oldu

19.000 TL emekli maaşı - 22.167 TL oldu

20.000 TL emekli maaşı - 23.334 TL oldu

21.000 TL emekli maaşı - 24.501 TL oldu

22.000 TL emekli maaşı - 25.667 TL oldu

23.000 TL emekli maaşı - 26.834 TL oldu

24.000 TL emekli maaşı - 28.001 TL oldu

25.000 TL emekli maaşı - 29.168 TL oldu

26.000 TL emekli maaşı - 30.334 TL oldu

30.000 TL emekli maaşı - 35.001 TL oldu.

En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu? - 4

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

4A SSK Emeklisi maaş ödeme günleri şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-kur emekli maaşları için tarihler:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde aylıklarını alırlar.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları ise 3 ayda bir ayın ilk 5 günü doğum tarihlerine göre yatırılır.


En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu? - 5

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