En düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı tablosu | 2025 Temmuz 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama: Emekli aylığı kaç TL oldu?
Emekli maaşına gelen zam oranları belli oldu ve 4A-4B-4C kademedeki emekli zammı hesaplama ekranı araştırılıyor. Emeklilerin ikinci 6 aylık dönem için emekli maaşı duyurulmuştu. SSK-Bağkur-Emekli Sandığı Temmuz-Aralık dönemi emekli zam oranı 16,67 olarak açıklandı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olmuş ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşmişti. Tahsis numarasına göre her ay emekli aylığını alan emekliler, en düşükten en yükseğe kadar zamlı emekli maaşlarını araştırıyor. Peki, emekli aylığı kaç lira oldu?
Emekli maaşı zammı, 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi ile belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı 10,06 oldu ve emeklilere ve emekli maaşından faydalananlara yüzde 16,67 oranında artış yansıtıldı. Emekli maaşlarının zamlı ödemeleri ise temmuz ayı itibarıyla hesaplarda olacak. İşte, güncel zamlı emekli aylıkları...