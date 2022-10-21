En sevilen ve nefret edilen milyarderler

Dünya genelinde en çok sevilen ve nefret edilen milyarderler belirlendi. Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak liste hazırlandı. En nefret edilen milyarder açık ara fark attı.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 1

Kimileri çok seviliyor, kiminden nefret ediliyor.

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en sevilen ve en nefret edilen milyarderleri derledi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi. 

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 2

Tweetlerde her bir sözün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanıldı ve ortaya bir liste çıkarıldı.

İşte dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler...

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 3

EN SEVİLEN MİLYARDERLER

1. Bill Gates 

37 ülkede en çok sevilen milyarder olarak öne çıktı.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 4

2. Elon Musk

Tesla CEO'su, 27 ülkede seviliyor.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 5

3. Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu,15 ülkede seviliyor.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 6

3. Sheryl Sandberg

Facebook'un üst düzey yöneticisi olan Sandberg 12 ülkede seviliyor.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 7

5. Richard Branson

İngiliiz yatırımcı, 5 ülkede sevilen isim oldu.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 8

EN NEFRET EDİLENLER

1. Donald Trump

En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Trump, 84 ülkede nefret ediliyor.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 9

2. Jeff Bezos

Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 10

3. Rupert Murdoch

Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 11

4. Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 12

5. Bill Gates

En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 13

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Araştırmaya göre, Türkiye'de en sevilen milyarder olmayı başaran isim Mark Zuckerberg oldu.

En sevilen ve nefret edilen milyarderler - 14

Türkiye'de en nefret edilen milyarder ise dünya genelinde olduğu gibi Donald Trump.

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