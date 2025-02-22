En yüksek emekli promosyonu veren bankalar: 2025 Şubat hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli aylıklarını taşıyan SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermeleri durumunda emekli promosyonu ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekliler ek gelirden faydalanmak için maaşlarını taşıyabilecekleri en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara odaklandı. Emekli maaşı taşıma işlemleri, şubeler aracılığıyla, internet bankacılığı veya mobil banka aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında promosyon protokolü imzalanmasına yönelik çalışma yapıldığı iddia edilirken gözler güncel emekli promosyonu kampanyasına çevrildi. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, en yüksek promosyon veren bankalar…
Emekli banka promosyonu kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Özel ve kamu bankaları, promosyon ödemelerine yönelik çalışmalarını tek tek duyuruyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Denizbank, ING Bank, Şekerbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ödemesi detayları belli oldu. Promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösteriyor. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş aralıkları da promosyon ödemelerinde etkili oluyor. Maaşını taşıyan, emekli promosyonu kampanyasından yararlanan ancak 3 yıl taahhüdünü yerine getirmeyen emekliler, cayma bedeli ödeyerek maaşlarını yeni bankaya taşıyabilirler. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, emekli banka promosyonu güncel kampanyalar…