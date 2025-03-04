En yüksek promosyon veren bankalar listesi 2025 | Güncel promosyon tutarları! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Şekerbank



Maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor!



Buna göre maaş aralığı:



0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,

10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,

15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

Yapıkredi



1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.



Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.