Enflasyon farkı ne kadar, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Gözler memur ve emekli maaşı zammında

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesine kısa bir zaman kala, memur ve emekliler tarafından sorgulanıyor. Memur maaşı zammında etkili olacak olan enflasyon farkı, temmuz ayında belirlenecek. Peki, enflasyon farkı ne kadar, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.
Buna göre; Memurlar şimdiden yüzde 4,52 oranında zam almayı hak etti.
En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenmesi bekleniyor.
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.
Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.