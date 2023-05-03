4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? (2023 memur ve emekli maaşı zam oranı)

Enflasyon rakamları memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. "Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.



4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.