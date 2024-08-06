Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklandı.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.