Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise yılın 7. enlasyon verisi olan temmuz enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, temmuz ayını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 1

Enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının ilk enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 2

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 4

Temmuz sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3,32'i aşmış durumda.

Net rakam ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak? - 5

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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