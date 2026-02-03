Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı için ilk veri belli oldu

1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan yüz binlerce memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da merak ediliyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2026 ocak ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, şimdiden 2026 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.