Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli temmuz zammı için ilk veri belli oldu
03.02.2026 10:03
Deniz Ogan
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor. Memur ve emekliler şimdi ocak enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar olacak?
1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan yüz binlerce memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da merak ediliyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2026 ocak ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, şimdiden 2026 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.
Memur ve emeklilerin enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 5,88 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak.