Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 7. enflasyon verisi olan temmuz enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar olacak?

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu - 1

1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da merakla sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2025 yılının ikinci yarısının ilk enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu - 2

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 2,06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Temmuz sonu itibarıyla bu rakam yüzde 2,06'yı aşmış durumda.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu - 4

Net rakam ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 de toplu sözleşme zammı alacak.

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