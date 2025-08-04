Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ilk veri belli oldu
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 7. enflasyon verisi olan temmuz enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar olacak?
1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da merakla sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2025 yılının ikinci yarısının ilk enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.