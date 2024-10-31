Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen ekim ayı enflasyon verileri, market fiyatları ve kira zamlarına etki edecek. Peki, ekim ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri) - 1

Ekim ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak. Peki, ekim ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri) - 3

ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri) - 4

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

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