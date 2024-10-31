Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen ekim ayı enflasyon verileri, market fiyatları ve kira zamlarına etki edecek. Peki, ekim ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak. Peki, ekim ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?