Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE verileri)

Ekim ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak. Peki, ekim ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?