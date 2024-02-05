Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

ARALIK ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.



TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.