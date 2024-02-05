Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)
Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında ocak ayı TÜFE rakamları belirlendi. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararının ayrıntıları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayında enflasyonun yüzde kaç olduğu, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,5 artması, yıllık bazda yüzde 64,5 olması bekleniyordu. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?