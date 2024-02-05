Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında ocak ayı TÜFE rakamları belirlendi. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararının ayrıntıları...

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayında enflasyonun yüzde kaç olduğu, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,5 artması, yıllık bazda yüzde 64,5 olması bekleniyordu. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 2

OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. 

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 3

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yıllık enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası enflasyon tahminleri yıllık enflasyonun yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 4

ARALIK ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

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