Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı)
Şubat ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında şubat ayı TÜFE rakamları belirlendi. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı.
2024 yılının ikinci enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?