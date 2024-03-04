Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı)

Şubat ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında şubat ayı TÜFE rakamları belirlendi. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 1

2024 yılının ikinci enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 2

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 4

OCAK ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri geçtiğimiz ay belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükselmişti.

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