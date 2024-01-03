Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı)

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında aralık ayı TÜFE rakamları belirlendi. Her ay kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre TÜFE verileri açıklandı. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi?

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayında enflasyonun yüzde kaç olduğu, milyonlarca memur ve emeklisi tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı, aralık enflasyonuyla belli oldu. Peki, aralık enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 3

MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE

Milyonlarca memur ve emekli gözünü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da açıklanacak.

TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

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