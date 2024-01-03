Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı)
Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında aralık ayı TÜFE rakamları belirlendi. Her ay kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre TÜFE verileri açıklandı. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayında enflasyonun yüzde kaç olduğu, milyonlarca memur ve emeklisi tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı, aralık enflasyonuyla belli oldu. Peki, aralık enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu?