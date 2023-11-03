Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)
Ekim ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında ekim ayı TÜFE rakamları belirlendi. Her ay kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre TÜFE verileri açıklandı. Peki, ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?