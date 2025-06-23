Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması
2025 yılının ilk yarısında en çok merak edilen konular arasında yer alan 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran 2025 enflasyon oranı da temmuz ayında açıklanacak ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Peki, haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur ve emeklinin zam oranı kesinleşecek. Peki, haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?