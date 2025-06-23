Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması

İLK 5 AYDA ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:



Ocak: %5,03



Şubat: %2,27



Mart: %2,46



Nisan: %3,00



Mayıs: %1,53



Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.