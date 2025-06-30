Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belirlenmiş olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ile birlikte haziran ayı enflasyon beklentileri belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 1

2025 haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak maaşlarına zam alan memur ve emekliler, gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuna çevirdi. TCMB'nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 4

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 5

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

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