Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı her ay açıklanan enflasyon verilerinde. Hem memur ve emekli maaşlarını hem de kira artış oranlarını doğrudan etkileyen enflasyon oranları, ekonomik gündemin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistler bu ay için ne öngörüyor?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde? - 1

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin enflayon beklentisi belli oldu. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde? - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde? - 3

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde? - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde? - 5

NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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