Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı her ay açıklanan enflasyon verilerinde. Hem memur ve emekli maaşlarını hem de kira artış oranlarını doğrudan etkileyen enflasyon oranları, ekonomik gündemin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistler bu ay için ne öngörüyor?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin enflayon beklentisi belli oldu. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde?