Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Market alışverişi ve kira zamlarına direkt olarak etki eden enflasyon verilerinin, ağustos ayında ne yönde olacağı merakla bekleniyor. Ağustos ayı verileriyle birlikte, kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE rakamları da açıklanacak. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler öncesinde merak ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?