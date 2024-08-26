Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Market alışverişi ve kira zamlarına direkt olarak etki eden enflasyon verilerinin, ağustos ayında ne yönde olacağı merakla bekleniyor. Ağustos ayı verileriyle birlikte, kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE rakamları da açıklanacak. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri) - 1

Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler öncesinde merak ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri) - 3

AĞUSTOS AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,31 oldu.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,3667'den 37,2760'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,5175'den 42,0348'e çıktı

Bir önceki anket döneminde 27,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,7 milyar dolara geriledi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri) - 4

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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