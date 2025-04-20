Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte hem sözleşmesini nisan ayında yenileyecek olan kiracıların yeni zam tutarı TÜFE'ye göre belirlenecek hem de memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomideki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Nisan ayında açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte güncel TÜFE verileri belli olurken, memur ve emeklinin merakla beklediği 4 aylık enflasyon farkı da açıklanmış olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?