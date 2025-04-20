Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte hem sözleşmesini nisan ayında yenileyecek olan kiracıların yeni zam tutarı TÜFE'ye göre belirlenecek hem de memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri) - 1

Nisan ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomideki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Nisan ayında açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte güncel TÜFE verileri belli olurken, memur ve emeklinin merakla beklediği 4 aylık enflasyon farkı da açıklanmış olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri) - 2

NİSAN ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Normal şartlarda her ayın 3'ünde yayımlanan enflasyon verileri, 3 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hafta içine denk gelen ilk gün açıklanacak.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri) - 3

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 4 AYLIK ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri) - 4

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

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