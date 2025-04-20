Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkında (2025 TÜİK nisan ayı enflasyon verileri)

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 4 AYLIK ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.



Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.



Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.



SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.