Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı da belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon kararı öncesinde sorgulanıyor. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilen temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?