Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı da belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri) - 1

Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon kararı öncesinde sorgulanıyor. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilen temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri) - 4

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

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