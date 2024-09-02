Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı)

Ağustos ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, yeni kira zam oranları da belli olacak. Market fiyatlarını da etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklenti anketi açıklandı. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?