Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, mülk sahipleri ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı kira artış oranının da belli olacağı nisan ayı enflasyon verileriyle, sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 1

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyonu öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Sebze, meyve fiyatları gibi günlük hayatımızda sık sık aldığımız ürünleri de etkileyen enflasyonun, nisan ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 4

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 15,06'ya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri) - 5

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlenmişti.

Bugün açıklanacak olan nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş olacak.

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