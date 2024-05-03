Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri, mülk sahipleri ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı kira artış oranının da belli olacağı nisan ayı enflasyon verileriyle, sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyonu öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Sebze, meyve fiyatları gibi günlük hayatımızda sık sık aldığımız ürünleri de etkileyen enflasyonun, nisan ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?