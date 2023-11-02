Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu)

Ekim ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, altın, dolar ve borsa yatırımcılarının tedirgin bekleyişi sürüyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından merakla beklenen ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranları da belli olacak. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 2

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 3

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 5

EKONOMİSTLERE GÖRE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

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