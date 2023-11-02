Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yıl sonu enflasyon raporu açıklandı (2023 TÜİK ekim ayı enflasyonu)
Ekim ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, altın, dolar ve borsa yatırımcılarının tedirgin bekleyişi sürüyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından merakla beklenen ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranları da belli olacak. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?