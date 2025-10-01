Enflasyon oranları bekleniyor! Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı rakamlarına bakıldığında TÜFE yıllık 32.95, aylık ise 2.04 olarak açıklanmıştı. Birçok kalemi etkileyen enflasyonun eylül ayında gerilemesi beklentisi bulunuyor. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre ise enflasyonun yüzde 29,86 olarak bekleniyor. Gözler TÜİK enflasyon rakamlarında.

Enflasyon oranı, bireysel ve kamu harcamalarını yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında yıllık yüzde 33.52 olan rakamlar ağustos ayında düştü ve 32.95 şeklinde gerçekleşti. Merkez Bankası beklenti anketinde ise TÜFE bir önceki dönem yüzde 29,69 oranında bekleniyordu, eylül ayında bu oran yüzde 29,86 oldu. Peki, eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları Ekim ayının 3'ünde açıklanacak. Rakamlar saat 10:00'da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası beklenti anketine göre; bu anket döneminde TÜFE yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası için öngörülen rakam yüzde 22,25. 24 ay sonrası için de yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın anketine göre ise eylül ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında oldu. Yıllık enflasyon ise yüxde 32.31 şeklinde bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini paylaşmıştı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06; yıllık enflasyon ise yüzde 32,52 olmuştu.

