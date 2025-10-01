Enflasyon oranları bekleniyor! Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TÜİK aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı rakamlarına bakıldığında TÜFE yıllık 32.95, aylık ise 2.04 olarak açıklanmıştı. Birçok kalemi etkileyen enflasyonun eylül ayında gerilemesi beklentisi bulunuyor. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre ise enflasyonun yüzde 29,86 olarak bekleniyor. Gözler TÜİK enflasyon rakamlarında.
Enflasyon oranı, bireysel ve kamu harcamalarını yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında yıllık yüzde 33.52 olan rakamlar ağustos ayında düştü ve 32.95 şeklinde gerçekleşti. Merkez Bankası beklenti anketinde ise TÜFE bir önceki dönem yüzde 29,69 oranında bekleniyordu, eylül ayında bu oran yüzde 29,86 oldu. Peki, eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?