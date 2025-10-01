Enflasyon oranları bekleniyor! Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası beklenti anketine göre; bu anket döneminde TÜFE yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası için öngörülen rakam yüzde 22,25. 24 ay sonrası için de yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.



AA Finans'ın anketine göre ise eylül ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında oldu. Yıllık enflasyon ise yüxde 32.31 şeklinde bekleniyor.