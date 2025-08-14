Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?

Ağustos ayı enflasyonu için kritik tarih ve saat arayışı sürüyor. Merkez Bankası enflasyona dair tahminleri paylaştı. Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2,06 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamları için Merkez Bankası beklenti raporunu yayımladı. Buna göre enflasyon beklentisinin gerilediği ancak enflasyonun tahminlerin üzerinde olduğu bildirildi. TÜİK Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası enflasyon tahminleri...

Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentisini paylaştı. Yılın 3. raporunda yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini hedefi korunmaya devam ediyor. 2026 ve 2027 yılı için ise ara hedef olarak yüzde 19 ve 9 oranları eklendi. Piyasalar Ağustos enflasyon oranına odaklandı. 2025 Ağustos rakamları ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? - 2

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyonu 3 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'da duyurulacak. Rakamlar her ay, bir sonraki ayın başında açıklanıyor.

Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? - 3

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB tarafından açıklanan beklentiye göre enflasyon, 2025 yılı için yüzde 25-29 aralığında, 2026 yılı için yüzde 13-19 aralığında olacak.

Önceki raporlarda da yer alan yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, Bankanın 2025 yılı ara hedefi olarak korunmaya devam ediyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.

2027 yılında enflasyonun yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması bekleniyor.

Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? - 4

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER