Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB tarafından açıklanan beklentiye göre enflasyon, 2025 yılı için yüzde 25-29 aralığında, 2026 yılı için yüzde 13-19 aralığında olacak.



Önceki raporlarda da yer alan yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, Bankanın 2025 yılı ara hedefi olarak korunmaya devam ediyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.



2027 yılında enflasyonun yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması bekleniyor.