Enflasyon rakamları için beklenen tarih! TCMB enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
Ağustos ayı enflasyonu için kritik tarih ve saat arayışı sürüyor. Merkez Bankası enflasyona dair tahminleri paylaştı. Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2,06 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamları için Merkez Bankası beklenti raporunu yayımladı. Buna göre enflasyon beklentisinin gerilediği ancak enflasyonun tahminlerin üzerinde olduğu bildirildi. TÜİK Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası enflasyon tahminleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentisini paylaştı. Yılın 3. raporunda yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini hedefi korunmaya devam ediyor. 2026 ve 2027 yılı için ise ara hedef olarak yüzde 19 ve 9 oranları eklendi. Piyasalar Ağustos enflasyon oranına odaklandı. 2025 Ağustos rakamları ne zaman açıklanır?