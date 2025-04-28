Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay enflasyon verisi duyuruluyor. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış yaşandı. Tüketicinin ve piyasaların gözü Nisan enflasyon rakamlarında. TÜİK enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur? - 1

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankete göre TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,98 olurken bir yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 25,56 olarak açıklandı. Geçtiğimiz mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış göstermişti. İşte, enflasyon beklentisi...

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Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur? - 2

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanır. Ancak bu ay 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verisi 5 Mayıs günü saat 10:00'da duyurulacak.

Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur? - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anletine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu
anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55
iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde
sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur? - 4

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 42,33 olurken bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak
gerçekleşti.

Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur? - 5

MART ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

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