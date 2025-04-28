Enflasyon rakamları Nisan 2025: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE yüzde kaç olur?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay enflasyon verisi duyuruluyor. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış yaşandı. Tüketicinin ve piyasaların gözü Nisan enflasyon rakamlarında. TÜİK enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankete göre TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,98 olurken bir yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 25,56 olarak açıklandı. Geçtiğimiz mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış göstermişti. İşte, enflasyon beklentisi...