Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artış oranı ve 7 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı) - 1

Temmuz ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Temmuz'da aylık yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı) - 2

GEÇTİĞİMİZ AYDA ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyuna açıklandı. Haziran’da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon %35,05’e gerilemiş, aylık artış ise %1,37 ile son altı ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı) - 3

KİRA ZAM ORANI NETLEŞTİ

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı) - 4

İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 35,05'e gerilemişti. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak gerçekleşen TÜFE'deki aylık değişimler, yılın ilk yarısını yüzde 35,05'lik yıllık enflasyon oranıyla tamamlamıştı.

Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı) - 5

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyordu. 

Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyordu. 

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

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