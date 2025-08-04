Enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artış oranı ve 7 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Temmuz ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Temmuz'da aylık yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 oldu.