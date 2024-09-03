Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, eylül ayı kira artış oranı da belli olacak ve yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu?

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 1

Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı TÜFE kararı.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97 yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 4

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 5

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı) - 6

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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