Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, eylül ayı kira artış oranı da belli olacak ve yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu?
Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı TÜFE kararı.