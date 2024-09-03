Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı)

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.



Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.