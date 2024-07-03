Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı kira artış oranının da belli olacağı haziran ayı enflasyon verileriyle, yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu?

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 1

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı TÜFE kararı.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 4

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 5

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.

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