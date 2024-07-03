Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı kira artış oranının da belli olacağı haziran ayı enflasyon verileriyle, yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu?
Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı TÜFE kararı.