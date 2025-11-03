Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları hem de kira artışlarını doğrudan etkileyen kritik veriler belli oldu. Ekonomistler tarafından yapılan anketle birlikte ise ekim ayı enflasyonuna yönelik beklenti de belli olmuştu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 1

Ekim ayı enflasyon verileri memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyordu. Ekim 2025 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kasım ayı kira artış oranları da netleşmiş oldu. Peki, ekim ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 2

EKİMDE AYLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ AÇIKLANDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.

Buna göre; Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış gösterdi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 4

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 31,93

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER