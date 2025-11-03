Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)

Ekim ayı enflasyon verileri memurlar, emekliler, ev sahipleri ve kiracıların yakın takibinde yer alıyordu. Ekim 2025 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kasım ayı kira artış oranları da netleşmiş oldu. Peki, ekim ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?