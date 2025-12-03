Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayını kapsayan enflasyon verileri açıklandı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan toplam enflasyon ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Öte yandan kira artışlarını etkileyen TÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı da netleşti. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?