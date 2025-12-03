Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı)
03.12.2025 08:14
Son Güncelleme: 03.12.2025 10:08
Tuğba Öztürk
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayını kapsayan enflasyon verileri açıklandı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan toplam enflasyon ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Öte yandan kira artışlarını etkileyen TÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı da netleşti. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ve ev sahibi, kiracıların merakla beklediği aralık ayı kira artış oranları, açıklanan kasım ayı TÜFE oranları sonrasında belli oldu. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu? Aylık enflasyon yüzde kaç açıklandı? İşte TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon raporu.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oranında artış gösterdi.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,89
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.