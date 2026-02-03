Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2026 TÜİK ocak ayı TÜFE verileri belli oldu
03.02.2026 10:01
Birkan Erol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin 1 aylık enflasyon farkı netleşti. Ocak ayı enflasyon verileri sonrasında memur maaşlarında belirleyici olan enflasyon farkıyla, emekli zammını ilgilendiren aylık enflasyon toplamı belli oldu. Emekli maaş zamları, Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranına göre hesaplanacak. Ocak ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
2026 ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon raporu sonrasında belli oldu. Yılın ilk enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Memur ve emekliler, kalan 5 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte temmuzda zam alacak. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 yılının ilk enflasyon verisi olan ocak ayı enflasyon raporu açıklandı.
Buna göre; Enflasyon, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterdi.
YILIN İLK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,89 gelmesiyle birlikte aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 0,89 olarak açıklandı.
Bu haliyle SSK ve Bağkur emekli maaşlarını ilgilendiren toplam enflasyon yüzde 12,19 olarak açıklandı. Memur maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 18,61 oldu.
ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.