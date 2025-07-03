Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)
Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. TÜİK merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, temmuz ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı.
Haziran ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 6 aylık enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?