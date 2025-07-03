Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. TÜİK merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, temmuz ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 1

Haziran ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 6 aylık enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 olurken yıllık bazda yüzde 35,05 geriledi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 4

TCMB ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri) - 5
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu (2025 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı) - 5

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 artış gösterdi.

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