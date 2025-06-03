Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyordu. TÜİK merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracıların kira artış oranı belli olurken, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı.
Mayıs ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 3,00 olarak açıklanırkeni yıllık bazda yüzde 37,86 oranında artış göstermişti. Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 5 aylık enflasyon farkı da böylece netleşti. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?