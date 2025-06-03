Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyordu. TÜİK merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracıların kira artış oranı belli olurken, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 1

Mayıs ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 3,00 olarak açıklanırkeni yıllık bazda yüzde 37,86 oranında artış göstermişti. Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 5 aylık enflasyon farkı da böylece netleşti. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 artış gösterdi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 3

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 5 AYLIK ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmişti.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 5

NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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