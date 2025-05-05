Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)

Nisan ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 4 aylık enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?