Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. TÜİK merakla beklenen nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, mayıs ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı.
Nisan ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 4 aylık enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?