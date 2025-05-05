Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. TÜİK merakla beklenen nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, mayıs ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 1

Nisan ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 4 aylık enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, nisan ayında aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 geriledi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 4

MART AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

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