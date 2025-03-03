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Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. TÜİK, merakla beklenen şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, mart ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 1

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 2 aylık enflasyon farkıda böylece netleşti. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı) - 4

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

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