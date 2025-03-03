Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı (2025 TÜİK şubat ayı TÜFE kararı)

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Her yıl 2 kez zam alan memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları 2 aylık enflasyon farkıda böylece netleşti. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?