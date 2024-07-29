Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK temmuz ayı enflasyon kararı)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri, kiracı ve ev sahiplerini de ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte ağustos ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı verileri sonrasında, enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 artmıştı. Gözler ise temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?