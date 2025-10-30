Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı
2025 yılı ekim ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranlarını ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşacak. Gözler, memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları ve piyasadaki genel fiyat eğilimlerini doğrudan etkileyen verilere çevrildi. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı.
Açıklanacak olan ekim ayı TÜFE verileriyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kira zam oranları belli olacak.
Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?