Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı
Türkiye’de en çok merak edilen ekonomik göstergelerin başında enflasyon verileri geliyor. Her ay olduğu gibi, 2025 yılı Eylül ayı enflasyon verileri de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri hem vatandaşların alım gücünü hem de memur, emekli ve kiracıların geleceğe yönelik hesaplamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur, emekli ve kiracıların güncel zam oranları da belli olacak. Her ay milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayının başında duyurulacak. Açıklanacak olan verilerin ardından ekim ayı kira artış oranları ve enflasyon farkı da belirlenecek. İşte ayrıntılar.