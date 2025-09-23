Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı

Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur, emekli ve kiracıların güncel zam oranları da belli olacak. Her ay milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayının başında duyurulacak. Açıklanacak olan verilerin ardından ekim ayı kira artış oranları ve enflasyon farkı da belirlenecek. İşte ayrıntılar.