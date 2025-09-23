Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı

Türkiye’de en çok merak edilen ekonomik göstergelerin başında enflasyon verileri geliyor. Her ay olduğu gibi, 2025 yılı Eylül ayı enflasyon verileri de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri hem vatandaşların alım gücünü hem de memur, emekli ve kiracıların geleceğe yönelik hesaplamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur, emekli ve kiracıların güncel zam oranları da belli olacak. Her ay milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayının başında duyurulacak. Açıklanacak olan verilerin ardından ekim ayı kira artış oranları ve enflasyon farkı da belirlenecek. İşte ayrıntılar.

EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verilerini her ayın 3’ünde saat 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Bu takvime göre, Eylül 2025 enflasyon oranları 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak veriler, 2025 yılı üçüncü çeyrek enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor.

ENFLASYON VERİLERİYLE HANGİ HESAPLAMALAR YAPILACAK?

Açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılacak. Böylece enflasyon farkı belirlenirken aylık TÜFE verileri baz alınacak.

Konut kiralarında 12 aylık ortalama TÜFE, yasal artış oranı için temel alınması nedeniyle eylül enflasyonu sonrası bu oran ekim ayı kiralarını etkileyecek.

Açıklanacak veriler, para politikası kararlarında yönlendirici rol üstlenecek.

Enflasyon verileri, döviz kuru, faiz ve borsa üzerinde de doğrudan etkili oluyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte eylül ayı beklentisi belli oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25'e düştü.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

