Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak

Ocak ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Özellikle yılın son 6 aylık enflasyon verileri ile belirlenecek olan memur ve emekli zammını bekleyen vatandaşlar, ocak ayının ilk haftasında duyurulacak aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak - 1

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranını merak eden milyonların gözü kulağı enflasyon verilerinde. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranında aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak - 2

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak - 3

TCMB ANKETİNDE YIL SONU BEKLENTİ ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak - 4

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

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