Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Market fiyatları ve kira zammına direkt etki eden enflasyon verilerinin ağustos oyunda ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentileri belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu) - 1

Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne yönde olacağı, tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan eylül ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar ekonomistlerin beklentisini araştırıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu) - 4

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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