Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyonu)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Market fiyatları ve kira zammına direkt etki eden enflasyon verilerinin ağustos oyunda ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentileri belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne yönde olacağı, tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan eylül ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar ekonomistlerin beklentisini araştırıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?