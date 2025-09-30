Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)
Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ekim ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaş zammı, 3 aylık enflasyon farkı ve ekim ayı kira zam oranları belli olacak. Ekonomik beklentiler doğrudan TÜİK’in duyurduğu TÜFE rakamlarıyla şekillenecek. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri ise belli oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın ilk iş günlerinde kamuoyuna duyuruyor. Açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte ise 3 aylık enflasyon farkıyla hesaplanan memur ve emekli zammı netleşecek. Kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen kira zam oranları da belli olacak. Peki, 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?