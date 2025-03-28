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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri öncesinde, ev sahibi ve kiracıların bekleyişi sürüyor. Mart ayı enflasyonuyla birlikte nisan ayı kira artış oranı belli olacak ve sözleşme yenileyecek olan kiracılar güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Ekonomistlerin mart ayı enflasyonu öncesinde beklentisi belli oldu. Peki, 2025 mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı) - 1

Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine çevirdi. Enflasyon şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı) - 4

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

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