Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK mart ayı enflasyon kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri öncesinde, ev sahibi ve kiracıların bekleyişi sürüyor. Mart ayı enflasyonuyla birlikte nisan ayı kira artış oranı belli olacak ve sözleşme yenileyecek olan kiracılar güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Ekonomistlerin mart ayı enflasyonu öncesinde beklentisi belli oldu. Peki, 2025 mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine çevirdi. Enflasyon şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.