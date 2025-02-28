Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, geçtiğimiz ay TÜFE verileri doğrultusunda aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Gözler şimdi şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler tarafından şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira sözleşmeleri sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 4

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

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