Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)
Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, geçtiğimiz ay TÜFE verileri doğrultusunda aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Gözler şimdi şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler tarafından şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira sözleşmeleri sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?