Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların tarih araştırmaları başladı. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte ağustos ayında kira kontrat süresi sona eren vatandaşlar yıllık TÜFE'ye göre yeni zam yapacak. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anketin ardından temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, 2025 temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu - 1

Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev, işyeri sahibi ve kiracıları tarafından yakından takip eden temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni kira zamları belli olacak. Ekonomistler tarafından yapılan enflasyon beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte temmuz ayı için beklenti belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon verileri öncesinde gözler temmuz ayı TÜFE kararına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu - 3

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu - 4

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

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