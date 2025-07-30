Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların tarih araştırmaları başladı. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte ağustos ayında kira kontrat süresi sona eren vatandaşlar yıllık TÜFE'ye göre yeni zam yapacak. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anketin ardından temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, 2025 temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev, işyeri sahibi ve kiracıları tarafından yakından takip eden temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni kira zamları belli olacak. Ekonomistler tarafından yapılan enflasyon beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte temmuz ayı için beklenti belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?