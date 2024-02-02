Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, işyerlerindeki kira artış oranları da belli olacak. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
2024 ocak ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklanmıştı. Gözler şimdi ocak ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?