Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, işyerlerindeki kira artış oranları da belli olacak. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı) - 1

2024 ocak ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklanmıştı. Gözler şimdi ocak ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı) - 2

OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı) - 4

ARALIK ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

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