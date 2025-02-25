Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira sözleşmeleri sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?