Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

Şubat ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, geçtiğimiz ay TÜFE verileri doğrultusunda aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. Gözler şimdi şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Ev, işyeri sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira sözleşmeleri sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel TÜFE verileri üzerinden zam yapacak. Peki, şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 4

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

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