Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi sürüyor. Her ayın başında enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, nisan ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,00, yıllık bazda ise yüzde 37,86'ya gerilediğini açıkladı. Gözler şimdi mayıs ayı için açıklanacak yeni enflasyon verisine çevrildi. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık ortalama güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini mayıs ayı enflasyon beklenti anketine çevirdi. Enflasyon nisan yüzde 3,00 artış kaydetmişti. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.