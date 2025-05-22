Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi sürüyor. Her ayın başında enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, nisan ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,00, yıllık bazda ise yüzde 37,86'ya gerilediğini açıkladı. Gözler şimdi mayıs ayı için açıklanacak yeni enflasyon verisine çevrildi. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde - 1

Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 12 aylık ortalama güncel TÜFE verilerine göre ev sahiplerine kira zammı yapacak olan kiracılar, gözlerini mayıs ayı enflasyon beklenti anketine çevirdi. Enflasyon nisan yüzde 3,00 artış kaydetmişti. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde - 3

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verilerinde - 4

NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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